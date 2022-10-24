Президент ЮАР приветствовал решение ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса поддержал решение ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет «Нефть и капитал» со ссылкой на релиз канцелярии лидера.

«Президент Рамафоса поприветствовал решение Королевства Саудовская Аравия и других стран ОПЕК сфокусироваться на стабилизации цены в вопросах управления нефтедобычей», — говорится сообщении, опубликованном канцелярией.

Рост цен на нефть повышает цены на топливо в Южной Африке. А это, в свою очередь, оказывает давление на малый бизнес, потребителей и домохозяйства, отмечается в релизе.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, исходя из этого в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т.