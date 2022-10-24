Реконструкция улицы Октябрьской Революции в Уфе стартует в 2023 году

В Кировском районе Уфы в 2023 году стартует реконструкция улицы Октябрьской Революции. Об этом премьер-министр правительства Башкирии Алан Марзаев сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«С наступлением благоприятных условий, весной 2023 года, начнутся работы по реконструкции улицы Октябрьской революции на участке от ул. Ленина до проспекта Салавата Юлаева», — написал Марзаев.

Ход строительства и ремонта автодорог 21 октября обсудили на совещании в правительстве. Также стало известно, что в следующем году продолжится обустройство шести улиц в микрорайоне «Затон-Восточный», пишет «МедиаКорСеть». Их общая протяженность составит 4,1 км.

Кроме того, в 2023-м стартует возведение объекта в микрорайоне «Яркий», капремонт моста через реку Уфа возле поселка Шакша и ремонт еще 16 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 15,02 км.