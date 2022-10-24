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Мужчина получил семь лет колонии за убийство таксиста в аэропорту Пулково

Суд приговорил к семи годам колонии мужчину, убившего таксиста в аэропорту Пулково
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам колонии строгого режима гражданина Таджикистана Юнусджона Юсупова, который зимой в аэропорту Пулково зарезал соотечественника, работавшего таксистом. Об этом сообщила в понедельник, 24 октября, пресс-служба прокуратуры города.

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«С учетом положения государственного обвинения суд признал Юсупова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Суд установил, что вечером 22 января 18-летний Юсупов, находясь в припаркованном на территории аэропорта автомобиле такси Volkswagen Polo, ударил 25-летнего водителя ножом в область головы. После этого он нанес ему еще не менее 20 ударов по разным частям тела. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

После расправы Юсупов скрылся с места происшествия. Он был задержан спустя пять дней в Пензе и заключен под стражу.

Мотивом преступления послужила личная неприязнь на почве конфликта, произошедшего весной 2021 года. Суд признал Юсупова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее в понедельник сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве водителя такси бизнес-класса Maybach Сергея Шелеста. Клиент элитного такси зарезал водителя, продал авто и скрылся. По данным следователей, инцидент произошел 17 октября. Тело таксиста с множественными ножевыми ранениями было обнаружено возле дороги в подмосковный Сергиев Посад.

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