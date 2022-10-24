«Рускеальский экспресс» признали одним из лучших турпроектов РФ

Правительственной премии в области туризма удостоились 10 проектов со всей России. Каждый получил по 1 млн рублей, который пойдет на дальнейшее развитие объекта. В числе победителей — проект из Карелии под названием «Ожившая история. Рускеальский экспресс».

В республиканском управлении по туризму ИА «Карелinform» рассказали, что «Рускеальский экспресс» — это стилизованный ретропоезд на паровозной тяге. Он погружает пассажиров в прошлое. Экспресс добавил популярности горному парку Рускеала. Сейчас число его посетителей исчисляется сотнями тысяч.

Агентство отмечает, что в число победителей попал также проект «Реализация чартерных программ по приоритетным туристическим регионам России». Оператор Fun&Sun этим летом организовал цепочку чартерных программ в Карелию. Всего состоялось 22 рейса, общее количество пассажиров составило 3,5 тыс.

Что касается проектов, представленных в этом году на конкурс, то, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, рассмотреть пришлось 130 заявок. Это в два раза больше, чем годом ранее. Все проекты были нацелены на создание востребованного туристического продукта для разных категорий граждан.

Ранее, 12 сентября, глава Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что более 30% туристов в зимний период отправятся на российские горнолыжные курорты. Также активно бронируются такие направления, как Карелия, Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край.