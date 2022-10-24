Гермасимов обсудил с начальником генштаба США возможное применение Киевом «грязной бомбы»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли. Об этом сообщили 24 октября в пресс-службе российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

«В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Герасимов провел телефонные переговоры и с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакиным. Стороны также обсудили возможное применение Украиной «грязной бомбы».

Также первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщили, что Россия направит 24 октября Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо в связи с планируемой Киевом провокацией.

Известно, что Минобороны России организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва Киевом «грязной бомбы». По данным ведомства, Киев проведением такой провокации «рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию как ядерного террориста».

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал, в свою очередь, что, по сведениям российского оборонного ведомства, работы по созданию «грязной бомбы» киевским режимом находятся на завершающей стадии.

Он напомнил, что при подрыве такой «грязной бомбы» содержащееся в ней радиоактивное вещество распыляется ударной волной, за которой следует радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Кириллов также предупредил, что это может привести к возникновению лучевой болезни у населения.

О готовности украинских властей провести на своей территории такую провокацию стало известно 23 октября.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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