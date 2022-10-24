В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за тумана и гололеда

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве в ночь с 24 на 25 октября из-за гололедицы и тумана. Об этом Гидрометцентр России сообщает в понедельник, 24 октября.

«На отдельных участках дорог — гололедица. Туман, период предупреждения — с 21:00 24 октября до 09:00 25 октября», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В Московской области видимость во время тумана местами может составлять 100–500 м, пишет «Москва 24».

В связи с погодными условиями водителям транспортных средств следует соблюдать осторожность, снизить скорость и выдерживать дистанцию с другими машинами. Также лучше отказаться от резких маневров.

Особое внимание следует уделить пересечению пешеходных переходов, так как ухудшение видимости будет мешать пешеходам ориентироваться на дороге, пишет РИАМО.

Накануне синоптик Александр Шувалов допустил выпадение небольшого количества снега в Москве 25 октября.

По его словам, с понедельника в столице грядут заморозки, сообщается на сайте kp.ru. Уже ко вторнику температура упадет на 5–6 градусов, а столбик термометра встанет на отметке +4...+5 градусов.