В «Сколково» указали на разнообразие IT-решений на российском рынке

Рынок российского программного обеспечения (ПО) не нужно поднимать с нуля, в России есть большой выбор качественных IT-решений. Об этом 24 октября «Известиям» сказал резидент «Сколково» Евгений Непейвода, управляющий партнер Novo BI — российского разработчика цифровой системы Novo Forecast Enterprise для прогнозирования спроса и интегрированного планирования в цепях поставок.

Ранее в этот день «Ведомости» написали, что российские госорганы, банки, операторы связи и другие структуры, выполняющие роль субъектов критической информационной инфраструктуры, более не смогут закупать иностранное ПО даже в том случае, если у них нет отечественных аналогов.

«Это вполне ожидаемая и объективная мера, во многом определяющая будущий цифровой суверенитет. При этом на данный момент нет тотального запрета на использование западных разработок, а программа плавного перехода на российское ПО расписана до 2025 года», — сказал Непейвода.

Он отметил, что в России есть большой выбор качественных IT-решений, однако отечественный бизнес нередко делал выбор в пользу зарубежного ПО, потому что за подобными технологиями стоят имя и маркетинг.

«Российские разработки в области ПО для логистики и цепей поставок появились достаточно давно, не полгода назад. Решения успешно конкурируют и даже превосходят западные аналоги по точности прогноза, времени внедрения и заметно более доступны по цене», — сказал эксперт.

Непейвода также указал на то, что использование западного ПО было удобным для больших компаний, поскольку зачастую представлено в виде полноценной экосистемы, где все бизнес-процессы решались в одном цифровом контуре.

«С переходом на российское ПО такое удобство может быть временно утерянным, поскольку придется использовать несколько продуктов и стыковать их между собой. Но в ближайшие несколько лет трендом развития отечественных IT-продуктов станет консолидация решений в единые цифровые платформы, что в конечном счете будет способствовать еще большей конкурентоспособности на мировом рынке», — заключил эксперт.

19 октября Минцифры РФ сообщило о запуске маркетплейса Russoft.ru, где собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Как рассказали в ведомстве, Russoft.ru — это площадка для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО. На маркетплейсе уже более 1 тыс. решений. Для размещения правообладателям нужно подать соответствующую заявку на «Госуслугах».

На страницах продуктов описаны их основные характеристики: функционал, стоимость, совместимость с операционными системами, зарубежные аналоги, которые может заместить ПО. Кроме того, заказчики могут выбрать продукт по категории (средства разработки, системное ПО, информационная безопасность и другие) или по отрасли применения (образование, промышленность, финансы и другие).