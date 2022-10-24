В Британии отметили важность сохранения каналов связи с Россией

Начальник штаба обороны Британии Энтони Радакин 24 октября отметил в разговоре с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, что важно сохранить каналы связи с Россией.

«Военные лидеры согласились с важностью поддержания открытых каналов связи между Великобританией и Россией, чтобы <...> способствовать деэскалации», — говорится в сообщении минобороны Британии в Twitter.

Отмечается также, что Радакин заявил о планах Лондона продолжать оказывать поддержку Киеву.

Ранее стало известно, что Радакин и Герасимов обсуждали возможное применение Украиной «грязной бомбы».

О готовности украинских властей провести на своей территории такую провокацию СМИ сообщили 23 октября. При этом Великобритания, Франция и США отвергли утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую «грязную бомбу на своей территории».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что недоверие НАТО к данным о создаваемой Киевом «грязной бомбе» не означает, что угроза перестает существовать.

В свою очередь Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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