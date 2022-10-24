ViP Serial первым на российском ТВ показывает популярную южнокорейскую дораму «Дьявольский судья»

На телеканале ViP Serial (принадлежит ГК Viasat, входит в пакет ViP) стартовал топовый антиутопический сериал о правосудии «Дьявольский судья». Проект впервые показывают на российском ТВ. Новые серии можно смотреть по будням в 20:00. В Южной Корее «Дьявольский судья» получил восторженные отзывы критиков и зрителей и сразу стал одним из самых рейтинговых сериалов 2021 года. Рассказываем, в чем его особенности и почему на него стоит обратить внимание.

«Дьявольский судья» (Akmapansa) — это захватывающая фантастическая дорама о правосудии, написанная по сценарию бывшего судьи Мун Ю Сока («Мисс Хаммурапи»). События в сериале происходят в антиутопической Корее будущего, где царит хаос и безработица. В обществе доминирует насилие и экстремизм. По сюжету судью Кана Ё Хана (харизматичный Чи Сон, «Убей меня, исцели меня», «Тайна») приглашают вести судебное реалити-шоу. Да только его героями выступают не актеры, как это бывает на телевидении, а настоящие жители, и в каждом выпуске программы Кан Ё Хан разбирает реальное дело и выносит настоящий приговор, а зрители у экранов, как присяжные, голосуют. Наказание следует в прямом эфире! Рейтинг шоу зашкаливает. Подсудимыми становятся как простые, так и очень влиятельные и известные люди. Судья, показанный на экране, безжалостен и кровожаден. Мотивы преступника его мало интересуют, именно решение зрителей для него закон. Не зря его называют дьявольским судьей. Но так ли Кан Ё Хан беспощаден на самом деле? Какие тайны хранит его прошлое и настоящее?

Присутствует в дораме и религиозный подтекст. Трое судей в великолепных черных мантиях — отсылка к образу Троицы, зал суда, напоминающий амфитеатр, крестообразный шрам на спине главного героя и т.п.

Прежде чем написать сценарий к этому проекту, Мун Ю Сок проработал в должности судьи свыше 20 лет. Поэтому о том, как вершат правосудие в Сеуле, он знает не понаслышке. Сериал обязательно поиграет на нервах и душевных струнах зрителей. Кроме того, немалую роль на Муна оказали его любимые произведения, в частности «Фауст» И. В. Гете и «Грозовой перевал» Э. Бронте.

Режиссер — Чхве Чон Гу, известный многом по таким дорамам, как: «Красная луна, голубое солнце», «Две недели».

В главных ролях — Чи Сон, Ким Мин Джон, Пак Кю Ён и другие популярные корейские актеры. Интересно, что Чи Сон и Ким Мин Джон уже снимались вместе, например, в дораме «Новое сердце».

Для того чтобы как можно точнее передать образы своих персонажей, некоторые актеры прошли серьезную подготовку. Так, Ким Джэ Ген («Жизнь на Марсе», «Время молодых») специально читала много юридической литературы и брала интервью у настоящего судьи, чтобы получить базовые знания и получше понять, как сыграть свою роль.

Включайте телеканал ViP Serial и смотрите топовую южнокорейскую дораму «Дьявольский судья». Новые серии выходят по будням в 20:00. Релиз также доступен на стриминговом сервисе viju. Приятного просмотра!