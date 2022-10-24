Дополнительные автобусы задействовали на маршрутах Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде частные перевозчики выпустили на маршруты дополнительные автобусы. Об этом сообщает городской Центр развития транспортных систем.

Полтора десятка единиц транспорта задействованы на пяти маршрутах. На 13-й, 45-й, 67-й и 81-й маршрутках прибавилось по два автобуса, а остальные выпустили на маршрут № 44.

В диспетчерской службе отмечают, что таким образом интервал движения транспорта уменьшится, а время ожидания на остановках сократится.

По данным ИА «НьюсНН», также улучшены показатели по выпуску транспорта на 18-ю, 57-ю и 138-ю маршрутки.

21 октября сообщалось, что в Нижнем Новгороде появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта. Сейчас прорабатывается вопрос об их организации.