Мишустин уволил замглавы Минтранса Александра Суханова

Заместитель министра транспорта России Александр Суханов отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение 24 октября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя Министра транспорта российской Федерации по его просьбе», — сказано в документе.

Суханов занимал пост заместителя главы Минтранса с июля 2020 года. Он курировал деятельность ФГУП «Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса», которое с 2017 года отвечало за транспортную безопасность Крымского моста.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. На автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве, по последним данным, погибли четыре человека.

Позднее, 12 октября, в ФСБ сообщили, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Организатором теракта в РФ назвали ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В тот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении.

Комментируя ЧП, президент РФ Владимир Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России. Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года.