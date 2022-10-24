«Запсибнефтехим» в Тобольске работает в штатном режиме после пожара

В Тобольске на заводе «Запсибнефтехим» пожарным удалось локализовать очаг возгорания. Сейчас предприятие уже работает в штатном режиме.

Утром 24 октября пожар возник в товарно-сырьевом цехе. Произошел взрыв газа. Площадь пожара составила 15 кв. м. На место оперативно прибыли экстренные службы. С огнем боролись 35 человек и 12 единиц техники.

Пострадавших нет, угрозы экологии также не зафиксировано, сообщает «Наш город» со ссылкой на представителей предприятия.

Пожар произошел во время подключения цеха после ремонта аппарата по очистке примесей. Создана комиссия, которая выясняет причины произошедшего, рассказали megatyumen.ru в пресс-службе предприятия.

21 октября на одном из промышленных предприятий в Шебекинском городском округе Белгородской области произошел пожар из-за попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая, ее доставили в больницу.