Медведев заявил, что РФ кратно увеличивает выпуск вооружений по всем направлениям

Выпуск вооружений и специальной техники в России увеличился в разы по всем направлениям. Речь идет о вооружениях от танков до дронов, написал 24 октября в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, по указанию президента РФ Владимира Путина он провел контрольную проверку выпуска танков в «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. С руководством предприятия обсуждались вопросы ускорения поставок техники в российские войска для использования в специальной военной операции, уточнил Медведев.

«Поставлена задача неукоснительного исполнения ГОЗ (гособоронзаказа) во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники», — подчеркнул он.

Также Медведев напомнил ответственным лицам о последствия невыполнения госзаказа, которые могут предусматривать и уголовное преследование.

«Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен», — заверил он.

12 октября компания «Уралтрансмаш» досрочно передала Министерству обороны РФ партию дальнобойных самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка» калибра 203 мм.

Тогда же Минобороны РФ получило партию боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия. Отмечается, что на создание аэрозольной завесы на дальности от 10 до 80 м необходимо не более двух секунд.

Еще в сентябре Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. Они должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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