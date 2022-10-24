Реклама
Прямой эфир
Экономика
Газовые хранилища Германии заполнены более чем на 97%
Мир
В Польше активисты попытались замуровать вход в депутатский офис премьера Моравецкого
Мир
Американист оценил вероятность кризиса в США из-за обмеления реки Миссисипи
Спорт
Чемпионку ОИ-2012 Антюх дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
Мир
Трасс поздравила Сунака с избранием на пост премьера Великобритании
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Армия
Мишустин поручил создать систему контроля за обеспечением довольствием ВС РФ
Мир
Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с британским коллегой
Пресс-релизы
Яркий финал Russian Endurance Challenge прошел на «Сочи Автодроме»
Авто
Испытания нового поколения Hyundai Solaris начались на дорогах Индии
Авто
Lada стала самой продаваемой машиной за третью неделю октября
Мир
Академик рассказал о последствиях ударов по Каховской ГЭС

Названы возможные последствия «покушения» экоактивистов на фигуру короля Карла III

Искусствовед Уваров рассказал о возможных последствиях для посетителей музеев из-за акции экоактивистов с фигурой короля Карла III
0
Фото: REUTERS/JUST STOP OIL
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выходки экоактивистов могут привести к тому, что посетители музеев лишатся возможности подходить вплотную к произведениям. На это 24 октября указал кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров, комментируя новую акцию участников экологического движения Just Stop Oil, которые кинули шоколадный торт в восковую фигуру короля Карла III в музее Мадам Тюссо.

Глаз на глаз: пострадавшая от вандалов картина Лепорской вернулась к публике
Выставка «Мир как беспредметность» объединила произведения Малевича, его учеников и коллег

По словам эксперта, этот случай — лишнее подтверждение того, что подобные поступки должны серьезно наказываться, иначе они будут повторяться.

«Похоже, вандалы, прикрывающиеся экологическими и социальными лозунгами, нащупали удобный способ привлекать к себе внимание мировых СМИ — и теперь государствам нужно думать, как закрывать эту лазейку и ужесточать наказания за такие деяния. Проблема здесь не только в риске для произведений искусства (восковая статуя, вероятно, с натяжкой может быть отнесена к их числу, но важен сам факт)», — отметил Уваров.

Он подчеркнул, что из-за подобных выходок музеи могут встать перед необходимостью увеличивать расходы на безопасность, естественно, отнимая эти деньги у других проектов и нужд. Ну а посетители рискуют лишиться возможности подходить вплотную к произведениям.

«Стоит вспомнить историю «Моны Лизы» Леонардо: еще полвека назад ее мог рассмотреть вплотную каждый желающий, сегодня же (после ряда инцидентов) небольшая картина окружена защитными ограждениями и фактически смысла смотреть ее в музее нет — слишком далеко она от посетителей», — добавил искусствовед.

О новой акции участников Just Stop Oil в музее Мадам Тюссо стало известно 24 октября. Испачкав тортом восковую фигуру короля Карла III, активисты выкрикивали лозунги о необходимости «остановить все новые лицензии и согласия на добычу нефти и газа».

Ранее, в октябре, члены экологического движения облили супом картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. В ходе акции они предлагали сравнить стоимость произведений искусства с едой и топливом, которые, по их словам, недоступны многим на планете.

Комментируя инцидент, Сергей Уваров призывал сурово наказать активисток, подчеркнув, что их действия являются актом вандализма и угрозой бесценному мировому наследию.

Ранее, в июле этого года сторонники Just Stop Oil также приклеили себя к раме пейзажа, написанного британским художником Уильямом Тернером.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022