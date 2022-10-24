Названы возможные последствия «покушения» экоактивистов на фигуру короля Карла III

Выходки экоактивистов могут привести к тому, что посетители музеев лишатся возможности подходить вплотную к произведениям. На это 24 октября указал кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров, комментируя новую акцию участников экологического движения Just Stop Oil, которые кинули шоколадный торт в восковую фигуру короля Карла III в музее Мадам Тюссо.

По словам эксперта, этот случай — лишнее подтверждение того, что подобные поступки должны серьезно наказываться, иначе они будут повторяться.

«Похоже, вандалы, прикрывающиеся экологическими и социальными лозунгами, нащупали удобный способ привлекать к себе внимание мировых СМИ — и теперь государствам нужно думать, как закрывать эту лазейку и ужесточать наказания за такие деяния. Проблема здесь не только в риске для произведений искусства (восковая статуя, вероятно, с натяжкой может быть отнесена к их числу, но важен сам факт)», — отметил Уваров.

Он подчеркнул, что из-за подобных выходок музеи могут встать перед необходимостью увеличивать расходы на безопасность, естественно, отнимая эти деньги у других проектов и нужд. Ну а посетители рискуют лишиться возможности подходить вплотную к произведениям.

«Стоит вспомнить историю «Моны Лизы» Леонардо: еще полвека назад ее мог рассмотреть вплотную каждый желающий, сегодня же (после ряда инцидентов) небольшая картина окружена защитными ограждениями и фактически смысла смотреть ее в музее нет — слишком далеко она от посетителей», — добавил искусствовед.

О новой акции участников Just Stop Oil в музее Мадам Тюссо стало известно 24 октября. Испачкав тортом восковую фигуру короля Карла III, активисты выкрикивали лозунги о необходимости «остановить все новые лицензии и согласия на добычу нефти и газа».

Ранее, в октябре, члены экологического движения облили супом картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. В ходе акции они предлагали сравнить стоимость произведений искусства с едой и топливом, которые, по их словам, недоступны многим на планете.

Комментируя инцидент, Сергей Уваров призывал сурово наказать активисток, подчеркнув, что их действия являются актом вандализма и угрозой бесценному мировому наследию.

Ранее, в июле этого года сторонники Just Stop Oil также приклеили себя к раме пейзажа, написанного британским художником Уильямом Тернером.