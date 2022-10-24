Дело по факту гибели двух человек от отравления газом возбудили в Подмосковье
В Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек от отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.
Трагедия произошла в городе Серпухов, где хозяин одной из квартир снял трубу системы вытяжки газовой колонки. В дальнейшем эксплуатация колонки происходила вовсе без вытяжки.
18 октября 2022 года тела владельца квартиры и его знакомой обнаружили родственники погибшего. Причиной смерти людей стало отравление угарным газом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
11 октября в городе Маркс Саратовской области угарным газом отравились двое несовершеннолетних в возрасте семи и 17 лет. Их госпитализировали, а Следственный комитет организовал проверку.