Европейский бизнес попросил власти не запрещать алюминий из России

Пять европейских промышленных ассоциаций попросили власти Евросоюза (ЕС) не вводить запрет на российский алюминий, так как соответствующие санкции могут стать причиной закрытия тысяч европейских компаний. Об этом 24 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление промышленных ассоциаций.

К заявлению присоединились Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), немецкий Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA), Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond), Итальянская ассоциация стали (Assofermet), а также Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond), говорится в публикации.

В совместном заявлении ассоциации «потребовали срочного вмешательства Европейской комиссии и стран-членов ЕС против угроз запретов, высоких тарифов или санкций в отношении российского алюминия, которые представляют непосредственную и жизненную угрозу для европейской алюминиевой промышленности».

В случае отказа от российского алюминия могут закрыться тысячи компаний и появиться десятки тысяч безработных в Европе.

Также европейские промышленники отметили что те, кто призывают к принятию мер против российского металла, являются конкурентами на мировом рынке. В частности, лоббирует санкции против алюминия из России американский производитель Alcoa.

17 октября в КНР заявили, что европейские предприятия вынуждены корректировать структуру своего бизнеса на фоне украинского кризиса. Они переезжают в США, где производственные затраты ниже.

В сентябре более 40 руководителей европейских металлургических групп в открытом совместном письме призвали лидеров ЕС принять экстренные меры, направленные на предотвращение деиндустриализации Европы из-за резкого роста цен на электроэнергию и газ.

Тогда же Евросоюз и США увеличили закупки алюминия и никеля из РФ вопреки логистическим проблемам, связанным с ситуацией на Украине, и намерению лишить Россию значительной части доходов. Общая стоимость импорта двух металлов с марта по июнь составила $1,98 млрд.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обновить стратегию развития отечественной металлургии на период до 2030 года. Он поручил уточнить экспортные направления российской металлургии и переориентировать их на перспективные рынки.