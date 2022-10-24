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Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с британским коллегой

Начальники штаба России и Британии обсудили возможное применение Киевом «грязной бомбы»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакиным. Об этом 24 октября сообщило Министерство обороны России.

«В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы»», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы». Он также рассказал, что, по сведениям Минобороны РФ, работы по созданию «грязной бомбы» киевским режимом находятся на завершающей стадии.

По сведениям ведомства, офис президента Украины Владимира Зеленского запрашивал у Великобритании технологии создания ядерного оружия.

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При этом Великобритания, Франция и США отвергли утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую грязную бомбу на своей территории. Об этом главы МИД европейских стран и Госдепартамент США заявили после переговоров своих министров обороны с главой российского ведомства Сергеем Шойгу по его запросу.

Тогда же военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в случае взрыва «грязной бомбы» заражение распространится в радиусе от 500 м до 1 км, впоследствии все реактивы начнут уходить в почву. По его словам, если такого вида оружие «рвануть в воде, то это всё пронесется по течению, ляжет на дно и постепенно будет уходить».

О готовности украинских властей провести на своей территории такую провокацию стало известно 23 октября.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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