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Командир ВСУ рассказал о проблемах с маскировкой в войсках зимой

Командир ВСУ рассказал, что с наступлением зимы войска ждут проблемы с маскировкой
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
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С наступлением зимы украинская армия столкнется с затруднениями, связанными с маскировкой. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на командира одного из подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ).

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По его словам, в условиях зимы российским беспилотникам будет проще обнаружить артиллерийские позиции противника и выявить точные маршруты его передвижений для нанесения ударов.

«Мы не cможем сражаться, как весной и летом. Прятаться будет гораздо труднее. Если солдаты разожгут костер, чтобы согреться, они будут также более заметны, а отсутствие листьев на деревьях разоблачит их еще быстрее», — заявил военный.

Кроме того, он добавил, что погодные условия усложнят передвижение техники.

«По мере того как температура падает, последуют волны леденящего дождя, превращая дороги в грязь, которая будет вязнуть на людях и технике», — указал он.

Ранее в этот день The New York Times опубликовала репортаж о нелегкой борьбе украинских боевиков с российскими дронами на Украине. По данным военных, обнаружить дроны в воздухе нелегко, так как они малозаметны для радаров, и медленные, поэтому их можно легко спутать с перелетными птицами.

До этого, 20 октября, американская газета The Washington Post со ссылкой на капитана ВСУ Владимира Климина написала о недостатке систем противовоздушной обороны (ПВО) на Украине. В материале отмечалось, что большая часть украинских систем ПВО были созданы еще в советское время. На сегодняшний день большинству из них более 30 лет. В связи с отсутствием необходимого количества систем контроль за территориями происходит за счет разведывательных данных и информации о ландшафте.

В этот же месяце сообщалось, что страны НАТО намерены осуществить поставки ПВО на Украину. В частности, 24 октября стало известно, что Германия в ближайшее время поставит Киеву три системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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