СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

В Николаев слышны звуки взрывов, сообщается 24 октября в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Местные паблики сообщают о взрывах в Николаеве. Официальной информации пока нет», — говорится в сообщении.

24 октября сообщалось о взрывах в Харькове. Ранее в этот же день воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Утром 22 октября по всей территории Украины также была объявлена воздушная тревога. Тогда же украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, а также в Одесской и Черниговской областях.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент России Владимир Путин указал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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