Ведущая Fox News обвинила Байдена в уничтожении США

Президент США Джо Байден всего за два года сумел разрушить страну, заявила 22 октября в эфире политический обозреватель телеканала Fox News Лиза Бут.

«За счет чего он собирается выдвигаться? Ведь за два года он всё уничтожил. Наши границы открыты нараспашку, инфляция достигает 40-летнего максимума, а цены на бензин бьют рекорды. Он разрушил страну в рекордно короткие сроки», — прокомментировала Бут возможность выдвижения кандидатуры Байдена на второй срок.

По ее мнению, демократическая партия США потерпит поражение на ноябрьских промежуточных выборах и «выставит за дверь» Байдена.

Обозреватель Fox News также считает, что планы Байдена выдвигаться на второй срок, скорее всего, является желанием его супруги Джилл.

Ранее в понедельник Байден в интервью MSNBC отметил, что американцы вправе беспокоиться за его здоровье перед предстоящими выборами. 22 октября американский лидер заявил, что планирует участвовать в президентских выборах 2024 года.

За день до этого телекомпания NBC сообщила, что первая леди США Джилл оценивает намерение своего супруга баллотироваться на новый президентский срок положительно. При этом она не указала прямо, что Байден готов пойти на новый срок, отметили журналисты, но дала понять, что он не против провести еще четыре года в Белом доме.

16 октября Fox News опубликовал результаты опроса, которые показали, что если бы выборы президента США проходили сегодня, то более половины избирателей, скорее всего, поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента страны.