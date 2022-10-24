В 5 регионах будут реализованы архитектурные проекты молодых архитекторов

Результатом всероссийского конкурса для молодых архитекторов и урбанистов «Экосистема Города» стали 5 проектов благоустройства территории, которые будут реализованы в срок до 2026 года и станут частью новой комфортной городской среды в 5 регионах РФ.

Организаторы конкурса — Роскультцентр и компания «Культура потребления». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

За год — с момента запуска проекта в ноябре 2021 года — в проекте «Экосистема Города» приняло участие около 1,5 тысяч молодых специалистов от 18 до 35 лет со всей страны.

«Экосистема Города» — первая всероссийская платформа развития территорий, работающая с задачами федерального значения. Проект предлагает эффективную модель новой урбанизации: с одной стороны, стремится повысить качество жизни горожан и создать современную городскую среду в регионах, с другой — открыть молодым специалистам новые возможности для реализации своих идей и раскрытия творческого потенциала.

Для представителей регионов платформа конкурса стала сервисом для формирования запроса на ревитализацию территорий, получение современных архитектурных решений и привлечение молодых профессионалов, научного сообщества и бизнес.

На участие в конкурсе было подано более 600 заявок, после чего молодые архитекторы стали участниками настоящей лаборатории: в течение нескольких месяцев они проходили бесплатный образовательный курс от лидеров креативной индустрии «Архитектура и урбанистика».

По результатам экспертами были отобраны 50 финалистов, которые приняли участие в очных воркшопах в Нижнем Новгороде, Липецке, Перми, Туле и Архангельске. Под руководством наставников команды разрабатывали проекты благоустройства реальных объектов.

«Все объекты, над которыми работали участники конкурса — это пространства для творческой и креативной молодежи. А кто, как не молодые архитекторы, лучше понимает потребности и запросы этой аудитории? Благодаря «Экосистеме Города» в регионах появятся новые точки притяжения для досуга, отдыха, развития и образования», — говорит руководитель проекта «Экосистема Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах Роскультцентра Ольга Шубникова.

«Помимо прямой практической пользы, которую проект «Экосистема Города» несет регионам-участникам, — гармонизации городского пространства и появления новых точек притяжения креативной молодежи, программа создает очень важный образовательный прецедент. Молодые специалисты из регионов России работают под руководством состоявшихся в профессии наставников и перенимают опыт — таким образом прогрессивные практики благоустройства, городского планирования и проектирования экстраполируются в регионы», — считает СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.

В Нижнем Новгороде участники конкурса разработали проект реконструкции здания библиотеки им. Н.А. Добролюбова и прилегающей к ней территории. В Липецке в фокусе зрения также оказалась библиотека: команды создавали и защищали проекты реновации Липецкой областной универсальной научной библиотеки и благоустройства прилегающей территории. В Перми по проекту молодых архитекторов создадут новый спортивный кластер в микрорайоне Новые Ляды. В Туле был разработан и принят проект благоустройства территории около Тульского областного центра молодежи. В Архангельске появится новое городское пространство рядом с Молодежным центром.

Проекты-победители будут реализованы регионом в срок до 2026 года.

«Сегодня Пермский край является одним из ключевых регионов в развитии креативных индустрий. Неотъемлемой частью креативной сферы, её двигателем является наша молодежь. Мнение молодых людей важно при проектировании и строительстве любых объектов: как новых спорткомплексов, так и целых микрорайонов. И федеральный архитектурный конкурс «Экосистема Города» является хорошим инструментом, который позволяет понять современное видение на привычные объекты. Ребята, которые приехали в Пермь в рамках конкурса, озвучили широкий спектр идей для будущего развития микрорайона Новые Ляды. Уверен, что спортивный кластер «Комета» благодаря предложениям участников проекта получится таким, каким его хотят видеть жители микрорайона, большая часть которых — молодые и активные люди. Реализация этих идей поможет Новым Лядам получить новый импульс развития и станет местом притяжения, которое начнут выбирать молодые для постоянного места жительства, создания семьи, реализации себя и профессионального роста», — считает Алексей Черников, заместитель председателя правительства Пермского края.

«Проект «Экосистема Города» имеет высокую эффективность и даёт возможность молодым урбанистам показать себя в деле, тем самым повышая качество жизни горожан и создавая современную городскую среду. Считаю, что результат проделанной работы в нашем регионе является высоким показателем профессионализма молодых специалистов и уже в скором времени мы сможем насладиться новым и современным пространством Липецкой областной научной библиотеки», — прокомментировал заместитель начальника управления молодёжной политики Липецкой области Владимир Коротков.

Очные воркшопы проекта «Экосистема Города» завершились, но уникальный бесплатный образовательный курс продолжает быть доступным до конца 2022 года на официальном сайте. В него вошли эксклюзивные лекции на самые актуальные темы от признанных лидеров мира архитектуры и урбанистики, живые примеры из практик, разбор реальных кейсов, работающие методики, инновационный подход и то, что невозможно узнать из учебников. Курс будет полезен специалистам в сфере архитектуры, градостроительства, урбанистики и дизайна, а также представителям регионов, курирующим вопросы территориального развития.

Спикерами онлайн-курса выступили ведущие архитекторы и эксперты: Эдуард Моро, сооснователь архитектурной студии Orchestra design; Пётр Толпин, архитектор, руководитель отдела развития и спецпроектов объединения «Манеж», CEO архитектурного бюро DD:A|D; Егор Глебов, управляющий партнёр BORSH; Александр Горохов, ведущий специалист Research and Design по благоустройству ПИК; Екатерина Андреевских-Устюжанина, ведущий преподаватель, куратор Digital Skills МАРШ и другие.

Результаты конкурса «Экосистема Города» в цифрах:

600 молодых архитекторов подали заявки;

26 уникальных лекций для 1000+ молодых специалистов;

50 финалистов проекта;

12 кураторов;

5 очных воркшопов в 5 регионах;

5 проектов будут реализованы до 2026 года.

Организаторы проекта — ФГБУ «Роскультцентр» и компания «Культура потребления». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.