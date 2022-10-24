Реклама
Прямой эфир
Экономика
Газовые хранилища Германии заполнены более чем на 97%
Мир
В Польше активисты попытались замуровать вход в депутатский офис премьера Моравецкого
Мир
Американист оценил вероятность кризиса в США из-за обмеления реки Миссисипи
Спорт
Чемпионку ОИ-2012 Антюх дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
Мир
Новым премьером Британии стал Риши Сунак
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Армия
Мишустин поручил создать систему контроля за обеспечением довольствием ВС РФ
Мир
В Норвегии задержали двоих россиян по подозрению в съемке военных объектов
Пресс-релизы
Яркий финал Russian Endurance Challenge прошел на «Сочи Автодроме»
Авто
Испытания нового поколения Hyundai Solaris начались на дорогах Индии
Мир
Шольц связал восстановление Украины с перспективами членства страны в ЕС
Мир
Академик рассказал о последствиях ударов по Каховской ГЭС

Суд в Москве арестовал сбившего женщину с ребенком водителя Audi A6

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд 24 октября арестовал 37-летнего водителя Audi A6, который сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в столичном районе Солнцево.

Мужчина арестован до 22 декабря 2022 года.

«37-летнему водителю «Ауди А6» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»)», — говорится в заявлении прокуратуры Москвы.

22 октября женщина с ребенком провожали мужа в командировку. Семья дошла пешком до метро «Солнцево», где мужчина спустился в подземку.

Когда женщина с ребенком переходили улицу Богданова по пешеходному переходу, их сбил Audi A6, водитель которого, со слов очевидцев аварии, находился в состоянии алкогольного опьянения и от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Сообщается, что после ДТП предполагаемый виновник пытался сбежать.

По словам очевидцев, водитель был настолько пьян, что сначала не заметил, что кого-то сбил. Притормозить лихача смог припаркованный автомобиль, в который он врезался, после того как сбил пешеходов.

Другой очевидец заметил, что скорость иномарки была не менее 100 км/ч. А когда авто все-таки остановилось, нетрезвый водитель выглядел так, будто не понимал, что произошло.

Мужчине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, так как инкриминируемая ему статья относится к категории тяжких преступлений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022