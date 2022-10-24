Суд в Москве арестовал сбившего женщину с ребенком водителя Audi A6

Суд 24 октября арестовал 37-летнего водителя Audi A6, который сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в столичном районе Солнцево.

Мужчина арестован до 22 декабря 2022 года.

«37-летнему водителю «Ауди А6» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»)», — говорится в заявлении прокуратуры Москвы.

22 октября женщина с ребенком провожали мужа в командировку. Семья дошла пешком до метро «Солнцево», где мужчина спустился в подземку.

Когда женщина с ребенком переходили улицу Богданова по пешеходному переходу, их сбил Audi A6, водитель которого, со слов очевидцев аварии, находился в состоянии алкогольного опьянения и от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Сообщается, что после ДТП предполагаемый виновник пытался сбежать.

По словам очевидцев, водитель был настолько пьян, что сначала не заметил, что кого-то сбил. Притормозить лихача смог припаркованный автомобиль, в который он врезался, после того как сбил пешеходов.

Другой очевидец заметил, что скорость иномарки была не менее 100 км/ч. А когда авто все-таки остановилось, нетрезвый водитель выглядел так, будто не понимал, что произошло.

Мужчине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, так как инкриминируемая ему статья относится к категории тяжких преступлений.