В Одесской, Николаевской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Об этом сообщили 24 октября в областных военных администрациях.

«Тревога! Все в укрытия», — написал советник главы одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.

В Николаевской и Кировоградской областях несколько часов назад объявляли воздушную тревогу, но затем отменили.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. Украинское издание «Страна.ua» сообщило об угрозе запуска ракет из акватории Каспийского моря.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент России Владимир Путин указал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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