Установлены стрелявшие из травмата по прохожим подростки в Якутии

В Якутске правоохранительные органы установили личности подростков, которые стреляли в прохожих из травматического оружия. Проверку проводили инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные отдела полиции № 1 МУ МВД «Якутское».

Стрелявшими оказались трое мальчиков в возрасте от 11 до 13 лет. Предварительно установлено, что один из подростков нашел пневматический пистолет и предложил друзьям пострелять из него по пустым банкам, пишет ИА YakutiaMedia.

Несовершеннолетние утверждают, что пуля, отскочив от банки, попала в прохожего.

Сейчас пневматический пистолет у подростков изъяли, в отношении матери одного из них составили административный протокол. Со всеми родителям провели профилактические беседы, уточняет ИА SakhaNews.

21 августа в Москве мужчина выстрелил из газового пистолета в девятилетнего ребенка. По информации «Известий», мальчик получил химический ожог обоих глаз. Его мать обратилась в полицию.