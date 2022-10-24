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Яркий финал Russian Endurance Challenge прошел на «Сочи Автодроме»
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Яркий финал Russian Endurance Challenge прошел на «Сочи Автодроме»

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Фото: пресс-служба Russian Endurance Challenge
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23 октября состоялась гонка REC SOCHI AUTODROM 4h в рамках четвертого этапа Russian Endurance Challenge – 2022. Финальная гонка сезона прошла на в самом сердце федеральной территории «Сириус» на «Сочи Автодроме» — уникальном спортивном объекте, который круглогодично принимает автоспортивные мероприятия различного масштаба.

Гонки на выносливость требуют от команд максимального профессионализма, исключительного мастерства, слаженной работы и выдержки. На старт REC SOCHI AUTODROM 4h вышли 19 экипажей в пяти классах: СN Pro, CN, GT Pro, GT и GT light. Удивительное сочетание гоночнoй техники мирового уровня с отечественной «классикой» придало соревнованиям особый шарм. На старт вышли Mercedes AMG GT3, BMW M4 GT4, прототипы Legends-Evo, легендарная Marussia GT, редкая для российского спорта KTM X-BOW и другие. Несмотря на разнообразие гоночной техники, все команды заправляли авто высокотехнологичным топливом G-Drive 100 от сети АЗС «Газпромнефть». Бензин защищает двигатель и увеличивает его мощность, а также динамику разгона, что очень важно в напряженной борьбе, когда техника работает на пределе.

Пилоты на протяжении четырех часов выясняли, кто же окажется лучшим в каждом из классов и в абсолютном зачете. Захватывающее сражение за позиции, технические сходы, возгорания у двух экипажей и проколы колес с появлением машин безопасности порадовали зрителей интригой. На Главной Трибуне Сочи Автодрома собралось более 2 тыс. зрителей.

Роман Русинов — победитель 24-часовых гонок Ле-Ман в очередной раз доказал свое мастерство на трассе и вместе с Сергеем Афанасьевым принес победу в зачете «абсолют» команде G-Drive Racing. Вместе с тем экипаж достойно показал себя во всей серии и одержал победу в классе CN Pro по итогам сезона.

«Мы рады принимать 4-часовую гонку на выносливость на Сочи Автодроме, — говорит Алексей Титов, генеральный директор АНО «Росгонки» — сама трасса подарила нам интригующую гонку, инфраструктура Сочи Автодрома сделала комфортной не только пребывание на трассе гостей и гонщиков, но и работу всех вспомогательных служб. Ну а неописуемая красота федеральной территории Сириус вместе с ночными видами Олимпийского парка подарили нам умопомрачительные кадры под конец гонки, который проходил уже после заката солнца! Мы с радостью продолжаем делать то, что любим больше всего — проводить гонки».

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