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Национальный турмаршрут появится у Хабаровского края

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В Хабаровском крае начали проектировать национальный туристический маршрут региона. В обсуждении принимают участие представители краевого министерства туризма, туроператоры, музейные работники, представители местного отделения Русского географического общества, общественности, тревел-блогеры и сотрудники регионального туристского информационного центра.

Как поясняет ИА AmurMedia, национальные туристическим маршруты являются частью нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Они должны иметь готовую программу, включая размещение, питание и экскурсии.

По словам первого замминистра туризма края Олега Лучина, Хабаровский край — место удивительной природы и развивающейся промышленности. Маршрут необходимо разработать таким образом, чтобы максимально раскрыть его историю, величие и многогранную красоту.

Есть несколько четких критериев, в том числе перспективность, наличие значимых объектов, узнаваемость, навигация, наличие инфраструктуры. Если представителям региона удастся защитить маршрут перед федеральной экспертной комиссией, можно рассчитывать на получение грантов по обустройству тура и его инфраструктуры.

На эти средства региональные власти и предприниматели смогут открыть новые кемпинги, улучшить номерной фонд, обустроить места для активного и безопасного отдыха на природе.

Участники обсуждения сошлись во мнении, что основой национального маршрута в Хабаровском крае должен стать Амур, поскольку он является одним из символов региона. На эту основу будут нанизываться своеобразные «точки притяжения» — природные, культурные и промышленные достопримечательности, уточняет Transsibinfo.com.

Ранее сообщалось о планах превратить старый терминал международного аэропорта Хабаровска в туристический кластер. Проект получил название Air сity. По предварительным данным, на базе терминала появится культурно-развлекательный центр с разветвленной инфраструктурой. Там же организуют гостиничный и выставочный комплекс, а также деловой центр.

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