Украинцы стали скупать генераторы и свечи из-за перебоев со светом

На Украине из-за массовых перебоев с электроэнергией местные жители стали скупать генераторы, свечи, фонарики и газовые баллоны. Об этом пишет 24 октября украинское издание «Страна.ua».

«Наблюдается ажиотаж и резкий рост спроса на генераторы, зарядные станции, газовые баллоны, свечи, фонари, источники бесперебойного питания, лампы на аккумуляторах», — сообщает издание, ссылаясь на данные представителя местной торговой сети «Эпицентр».

Так, спрос на генераторы на Украине вырос уже в 5–7 раз. Кроме того, по данным представителя «Эпицентра», в октябре текущего года украинцы стали покупать генераторы в 15 раз чаще, чем осенью прошлого года. Также отмечается, что во многих специализированных торговых сетях страны генераторы уже попали в список дефицитных товаров.

«Генераторы сейчас найти очень сложно — все уже раскупили. А те модели, которые еще есть на рынке, подорожали вдвое», — цитирует издание главу староконстантиновского коммунального предприятия Хмельницкой области «Тепловик» Александра Душенко.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране за день были уничтожены три объекта энергетической инфраструктуры. Тогда он призвал граждан сократить потребление электричества.

19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что на территории Украины повреждено около 40% энергетической инфраструктуры в результате обстрелов. Специалист отметил, что основной урон от российских ударов понесли именно электрические сети.

В тот же день заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что на Украине с 20 октября введут ограничение поставок электроэнергии. Кроме того, в городах будет ограничено уличное освещение.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины российские войска начали наносить 10 октября. Как указал президент России Владимир Путин, ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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