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Шольц связал восстановление Украины с перспективами членства страны в ЕС
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Шольц связал восстановление Украины с перспективами членства страны в ЕС

Канцлер ФРГ Шольц: если мы восстанавливаем Украину, то делаем это с целью сделать ее членом ЕС
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Канцлер Германии Олаф Шольц 24 октября заявил, что помощь в восстановлении Украины происходит с целью принять в будущем страну в Евросоюз (ЕС).

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«Инфраструктура дорожного движения, а также сектор логистики и транспорта должны быть построены таким образом, чтобы страну можно было легко связать с Евросоюзом», — сказал он, выступая на открытии 5-го германо-украинского экономического форума в Берлине

Шольц отметил, что перспектива вступления Украины в ЕС должна также быть и сигналом для частных инвесторов.

Канцлер ФРГ призвал правительство Украины улучшить условия для инвестиций, а также выступил за открытость, верховенство закона и борьбу с коррупцией.

Накануне Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщили о плане создать платформу для координации помощи Киеву в восстановлении страны, эту инициативу «планом Маршалла» XXI столетия.

В свою очередь, читатели Die Welt возмутились предложением о создании «плана Маршала» для Украины, указав, что скоро такая помощь понадобится самой Германии.

Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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