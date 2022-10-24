Испытания нового поколения Hyundai Solaris начались на дорогах Индии

Компания Hyundai в Индии приступила к дорожным испытаниям нового поколения модели Solaris, которая на индийском рынке называется Hyundai Verna. Об этом 24 октября сообщил портал Autonews.

Несмотря на то что в Сеть попали фото закамуфлированного автомобиля, ясно, что следующее поколение популярной малолитражки изменится по габаритам в сторону их увеличения.

На «шпионских» кадрах видна двухэтажная передняя оптика, так как основные фары вынесены вниз. Эксперты предположили, что у нового поколения машины будет более крупная решетка радиатора.

Autonews, ссылаясь на данные индийских СМИ, сообщил, что для нового Hyundai Verna ожидается пять вариантов исполнения автомобиля. Первый будет с бензиновым полуторалитровым атмосферным двигателем. К нему на выбор предложат либо 6-ступенчатую механическую коробку, либо вариатор.

Следующая связка объединит полуторалитровый наддувный дизельный мотор с 6-ступенчатой механической трансмиссией или 6-ступенчатым автоматом.

Самой скромной версией для Индии станет оснащение машины литровым бензиновым турбомотором, который будет работать с 7-ступенчатым роботом. Ожидается, что обновленный Hyundai Solaris будет представлен на рынке не раньше 2023 года.

18 октября корейское издание Dong-a ilbo сообщило, что российский завод Hyundai может быть продан из-за финансовых затрат, которые несет компания из-за простоя предприятия в Санкт-Петербурге. С марта текущего года предприятие приостановило производство автомобилей на неопределенный срок в связи с нехваткой комплектующих. Кроме того, корейская компания заморозила проект реконструкции бывшего завода GM в Шушарах, который был куплен Hyundai в конце 2020 года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре 2022 года Hyundai продала в России 3888 новых автомобилей. Это на 71% ниже показателей за аналогичный период 2021 года.