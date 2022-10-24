Ремонт трассы между Крымом и Запорожской областью завершат к 30 ноября

Ремонт трассы, соединяющей Крым с Запорожской областью, завершится 30 ноября. Об этом заявил врио губернатора области Евгений Балицкий.

«Ход ремонтных работ на трассе Мелитополь — Джанкой держим на ежедневном контроле. Это очень важная транспортная артерия, она соединяет нас с Крымом. Ремонт идет сразу на двух участках трассы, чтобы как можно быстрее привести дорогу в должное состояние. Работы ведутся круглосуточно, график опережаем, планируем закончить уже к 30 ноября», — написал он в Telegram.

Балицкий отметил, что на объекте задействованы шесть единиц спецтехники и бригада из восьми человек. Всего будет отремонтировано 40 км дорог.

Ранее, 21 октября, врио главы Запорожской области сообщил, что рабочие приступили к капитальному ремонту автодороги, соединяющей регион с Крымом. По его словам, первоначально к ремонту планировали приступить в 2023 году.

30 сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале нового этапа восстановительного процесса в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Он пояснил, что объемы работ и число строителей будут увеличены.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем вооруженных сил Украины.

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