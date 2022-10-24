Рабочего в Тынде насмерть сбил тепловоз

В Тындинском районе Амурской области произошел трагический случай. На железнодорожном мосту под поезд попал мужчина. Его сбил тепловоз, когда он работал около железнодорожных путей. Мужчина погиб.

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку. Они должны установить причины и обстоятельства происшествия, пишет ИА PriamurMedia.

Инцидент произошел примерно в 12:15 на участке 1950 км. Амурская служба новостей уточняет, что на рабочем в момент случившегося не было сигнального жилета. Несмотря на меры, которые принял машинист тепловоза, столкновения избежать не удалось. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице.

5 октября в Ростовской области грузовой поезд сбил 44-летнего мужчину. По данным правоохранительных органов, потерпевший нарушил правила безопасности. От полученных травм он скончался на месте.