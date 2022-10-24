Реклама
Прямой эфир
Экономика
Газовые хранилища Германии заполнены более чем на 97%
Мир
В Польше активисты попытались замуровать вход в депутатский офис премьера Моравецкого
Мир
Американист оценил вероятность кризиса в США из-за обмеления реки Миссисипи
Общество
Рабочие приступили к сборке новых пролетов Крымского моста
Мир
Новым премьером Британии стал Риши Сунак
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Армия
Мишустин поручил создать систему контроля за обеспечением довольствием ВС РФ
Мир
В Норвегии задержали двоих россиян по подозрению в съемке военных объектов
Пресс-релизы
Яркий финал Russian Endurance Challenge прошел на «Сочи Автодроме»
Авто
Испытания нового поколения Hyundai Solaris начались на дорогах Индии
Мир
Шольц связал восстановление Украины с перспективами членства страны в ЕС
Мир
Академик рассказал о последствиях ударов по Каховской ГЭС

В Совфеде предрекли США потерю лидирующей роли в мире

Председатель комитета СФ Карасин: становится очевидным, что США утрачивают свою лидирующую роль
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США начали терять свою лидирующую роль в мире, так как возникло множество других полюсов. Об этом заявил 24 октября председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин перед открытием международного дискуссионного клуба «Валдай», где эта тема станет одной из основных для обсуждения.

Тихий дрон: США готовят новые санкции против России и Ирана из-за беспилотников
Повлияют ли обвинения Запада на переговоры по ядерной сделке

«Вашингтон исходит из того, что ключевым вопросом нового этапа опять станут так называемые ценности. В США настаивают, что без американцев мир сам себя не организует, а вакуум, дескать, опасен. Убежден, что Валдайский клуб даст принципиальную оценку этим утверждениям», — написал Карасин в своем Telegram-канале.

Как отметил сенатор, политологи должны обратить внимание на то, что санкционное подавление стран, которое предлагают США, «бесперспективно и чрезвычайно опасно».

«Очевидно, что США свою лидирующую роль утрачивают. Образуется много полюсов и групп по интересам. Важно будет сопоставить точки зрения и найти ту самую логическую формулу перехода от взрывоопасного противостояния к международному созиданию», — отметил председатель комитета по международным делам.

19 октября издание Jerusalem Post опубликовало мнение, что решение о переориентации России на Восток разрушит гегемонию США. Данное направление приложения сил РФ, отметили в израильской газете, является не новой холодной войной, а глобальным сдвигом: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, и от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок, — к новому многополярному миропорядку. Его возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья. Издание отмечает, что в переориентации на Восток Россия, вероятно, опирается на опыт СССР.

9 октября газета Global Times предрекла конец гегемонии США. Издание выразило мнение о том, что на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в европейских странах конфликт интересов между США и ЕС может привести к падению глобальной американской гегемонии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 октября заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад в попытках превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

В сентябре секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая ситуация непредсказуема из-за стремления США сохранить свое господство в мире. При этом он назвал очевидным тот факт, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся всё более ограниченными.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022