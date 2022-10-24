В Совфеде предрекли США потерю лидирующей роли в мире

США начали терять свою лидирующую роль в мире, так как возникло множество других полюсов. Об этом заявил 24 октября председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин перед открытием международного дискуссионного клуба «Валдай», где эта тема станет одной из основных для обсуждения.

«Вашингтон исходит из того, что ключевым вопросом нового этапа опять станут так называемые ценности. В США настаивают, что без американцев мир сам себя не организует, а вакуум, дескать, опасен. Убежден, что Валдайский клуб даст принципиальную оценку этим утверждениям», — написал Карасин в своем Telegram-канале.

Как отметил сенатор, политологи должны обратить внимание на то, что санкционное подавление стран, которое предлагают США, «бесперспективно и чрезвычайно опасно».

«Очевидно, что США свою лидирующую роль утрачивают. Образуется много полюсов и групп по интересам. Важно будет сопоставить точки зрения и найти ту самую логическую формулу перехода от взрывоопасного противостояния к международному созиданию», — отметил председатель комитета по международным делам.

19 октября издание Jerusalem Post опубликовало мнение, что решение о переориентации России на Восток разрушит гегемонию США. Данное направление приложения сил РФ, отметили в израильской газете, является не новой холодной войной, а глобальным сдвигом: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, и от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок, — к новому многополярному миропорядку. Его возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья. Издание отмечает, что в переориентации на Восток Россия, вероятно, опирается на опыт СССР.

9 октября газета Global Times предрекла конец гегемонии США. Издание выразило мнение о том, что на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в европейских странах конфликт интересов между США и ЕС может привести к падению глобальной американской гегемонии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 октября заявил, что США подчинили себе весь коллективный Запад в попытках превратить Украину в инструмент борьбы с Россией. Он добавил, что этим планам США не суждено сбыться.

В сентябре секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что текущая геополитическая ситуация непредсказуема из-за стремления США сохранить свое господство в мире. При этом он назвал очевидным тот факт, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся всё более ограниченными.