В Польше активисты попытались замуровать вход в депутатский офис премьера Моравецкого

В Польше члены профсоюза «Август 80» попытались забетонировать вход в депутатский офис премьер-министра страны Матеуша Моравецкого в Катовицах. Об этом сообщила 24 октября газета Wyborcza.

Издание отметило, что на такие меры активисты пошли из-за того, что они уже на протяжении двух месяцев каждый понедельник пытаются встретиться с Моравецким в его офисе, чтобы обсудить дефицит угля и растущие на него цены, отмечает «Газета.ru».

«Офис депутата и премьер-министра Матеуша Моравецкого на Варшавской улице в Катовицах был снова закрыт. Поэтому профсоюзные активисты решили замуровать вход. Они взяли с собой бетономешалку и блоки», — говорится в сообщении польского издания.

Отмечается, что забетонировать вход в офис активистам помешали сотрудники правоохранительных органов.

Председатель профсоюза «Август 80» Богуслав Зентек отметил, в свою очередь, что в офисе в Катовицах никогда не бывает Моравецкого. А в последнее время, по его словам, там нет и его сотрудников.

«Был цирк со сбором номеров, чтобы поддерживать связь. Уже некоторое время сюда не приходят даже сотрудники офиса. Это пустое место. Офис никому не нужен», — добавил он.

Между тем другие профсоюзные активисты считают, что смысла протестовать в Катовицах больше нет. Они намерены приехать 4 ноября в столицу страны — Варшаву, чтобы организовать уже там акцию протеста перед офисом Польской энергетической группы.

18 октября министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что республика не собирается отменять эмбарго на поставки угля из России.

До этого, 7 октября, в Варшаве возмущенные высокими счетами за электроэнергию жители устроили массовую акцию протеста. Мероприятие прошло под лозунгом «Дальше только тьма». Его организаторами выступили Союз польских городов и Союз польских районов.

28 сентября Моравецкий предупредил о тяжелой зиме. Он указал, что поляки являются наиболее зависимыми получателями электрической и тепловой энергии, и власти страны сделают все возможное, чтобы поляки пострадали как можно меньше.

14 сентября исследовательский центр CBOS сообщил, что 46% жителей Польши обогревают свои дома углем, но только у 9% из них достаточно запасов на весь отопительный сезон, а у большинства (40%) — совсем нет запасов. Между тем 13 сентября Моравецкий заявил, что страна запасла уголь на «суперсуровую зиму».

20 июля издание Myśl Polska сообщило, что из-за решения властей страны ввести запрет на импорт угля из России и зеленой энергетической политики Евросоюза рынок угля в Польше начал стремительно рушиться.

Польша решила полностью отказаться от поставок угля из России в конце марта. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. В мае Польша также решила досрочно отказаться от поставок природного газа из России.

А с 1 августа в рамках антироссийских санкций вступило в силу эмбарго на поставки угля в Европу из России. Страны Евросоюза теперь также вынуждены закупать более дорогой уголь.

Польша и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начавшейся 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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