Реклама
Прямой эфир
Экономика
Газовые хранилища Германии заполнены более чем на 97%
Мир
В Польше активисты попытались замуровать вход в депутатский офис премьера Моравецкого
Мир
Американист оценил вероятность кризиса в США из-за обмеления реки Миссисипи
Общество
Рабочие приступили к сборке новых пролетов Крымского моста
Мир
Новым премьером Британии стал Риши Сунак
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Армия
Мишустин поручил создать систему контроля за обеспечением довольствием ВС РФ
Мир
В Норвегии задержали двоих россиян по подозрению в съемке военных объектов
Пресс-релизы
Яркий финал Russian Endurance Challenge прошел на «Сочи Автодроме»
Авто
Испытания нового поколения Hyundai Solaris начались на дорогах Индии
Мир
Шольц связал восстановление Украины с перспективами членства страны в ЕС
Мир
Академик рассказал о последствиях ударов по Каховской ГЭС

МО РФ предупредило Европу об угрозе выброса радиоактивных веществ при обстрелах ЗАЭС

0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможный выброс радиоактивных веществ из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинскими военными может затронуть всю Европу. Об этом предупредил в понедельник, 24 октября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Рамочное оглашение: как Москва видит возможные договоренности по ЗАЭС
И почему МАГАТЭ не обвиняет в обстрелах станции ни одну из сторон

Он подчеркнул, что изначально у мирового сообщества не было волнения из-за обстрелов атомной электростанции, потому что специалисты из США оценили риск распространения радиации при попадании крупнокалиберных снарядов в контейнеры отработанного ядерного топлива, подчеркнув, что он не будет существенным. Ядерные реакторы выдерживают падение гражданского самолета, отмечали американцы.

«Однако проведенный нашими (российскими. — Ред.) специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу», — заявил генерал-лейтенант РФ в ходе брифинга по угрозам радиационной безопасности.

19 октября глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции контролируется, радиационный фон в порядке. Он отметил, что электростанция первой в истории человечества оказалась в зоне боевых действий.

В этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что российские войска отбили атаку украинского десанта, целью которого был захват Запорожской АЭС (ЗАЭС). По его словам, попытка высадки десанта началась после обстрелов Энергодара, бой шел не менее 3–3,5 часа.

17 октября Рогов подчеркнул, что из-за продолжающихся обстрелов демилитаризация Запорожской АЭС полностью исключена. Он отметил, что электростанция охраняется силами Росгвардии, при этом украинская армия продолжает стягивать к линии фронта новые силы и вооружение, готовясь форсировать Днепр и захватить ЗАЭС.

Как 8 сентября пояснил врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий, украинские власти продолжают обстрел ЗАЭС из-за осознания того, что не смогут вернуть территорию региона под свой контроль. Той Украины, которая была раньше, уже нет, отметил политик.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022