Возможный выброс радиоактивных веществ из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинскими военными может затронуть всю Европу. Об этом предупредил в понедельник, 24 октября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что изначально у мирового сообщества не было волнения из-за обстрелов атомной электростанции, потому что специалисты из США оценили риск распространения радиации при попадании крупнокалиберных снарядов в контейнеры отработанного ядерного топлива, подчеркнув, что он не будет существенным. Ядерные реакторы выдерживают падение гражданского самолета, отмечали американцы.

«Однако проведенный нашими (российскими. — Ред.) специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу», — заявил генерал-лейтенант РФ в ходе брифинга по угрозам радиационной безопасности.

19 октября глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции контролируется, радиационный фон в порядке. Он отметил, что электростанция первой в истории человечества оказалась в зоне боевых действий.

В этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что российские войска отбили атаку украинского десанта, целью которого был захват Запорожской АЭС (ЗАЭС). По его словам, попытка высадки десанта началась после обстрелов Энергодара, бой шел не менее 3–3,5 часа.

17 октября Рогов подчеркнул, что из-за продолжающихся обстрелов демилитаризация Запорожской АЭС полностью исключена. Он отметил, что электростанция охраняется силами Росгвардии, при этом украинская армия продолжает стягивать к линии фронта новые силы и вооружение, готовясь форсировать Днепр и захватить ЗАЭС.

Как 8 сентября пояснил врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий, украинские власти продолжают обстрел ЗАЭС из-за осознания того, что не смогут вернуть территорию региона под свой контроль. Той Украины, которая была раньше, уже нет, отметил политик.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.