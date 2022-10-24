Реклама
Прямой эфир
Экономика
Газовые хранилища Германии заполнены более чем на 97%
Армия
Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Мир
Американист оценил вероятность кризиса в США из-за обмеления реки Миссисипи
Мир
Евросовет признал вынужденное вступление ЕС в гонку вооружений из-за Киева
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Мир
На Украине объявили в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко
Мир
Лавров указ на необходимость решения всех вопросов Москвы по зерновой сделке
Мир
Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м
Мир
Минобороны РФ сообщило о завершении Украиной создания «грязной бомбы»
Авто
Tesla снизила на 9% цены в Китае на модели Model 3 и Model Y
Мир
Маск заявил о работе Starlink на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона
Сюжет:

Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ

0
Фото: ТАСС/Сергей Ильин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин проведет 25 октября заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Войти в положение: в России ввели четыре уровня реагирования на угрозы
Что ждет новые регионы и как изменится жизнь граждан в остальной части страны

«25 октября Путин в режиме видео-конференц-связи проведет заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов», — сказано в сообщении.

Путин заслушает доклады премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

21 октября глава государства подписал указ о создании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. В совете будут координировать поставки и ремонт вооружения, военной и специальной техники, а кроме того, следить за проведением ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, контролировать логистику.

Создание координационного совета связано с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022