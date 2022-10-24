Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Президент России Владимир Путин проведет 25 октября заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Кремля.

«25 октября Путин в режиме видео-конференц-связи проведет заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов», — сказано в сообщении.

Путин заслушает доклады премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

21 октября глава государства подписал указ о создании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. В совете будут координировать поставки и ремонт вооружения, военной и специальной техники, а кроме того, следить за проведением ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, контролировать логистику.

Создание координационного совета связано с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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