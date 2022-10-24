Жителю Ртищева вынесли приговор за смертельный наезд на пенсионера

В Ртищеве (Саратовская область) суд вынес приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил человека и скрылся. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Наезд произошел вечером 14 декабря 2021 года у дома № 25 по улице Громова. Установлено, что 61-летний водитель «Лады Приоры», находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 65-летнего мужчину. Автомобилист с места происшествия скрылся, а пешеход скончался от полученных травм, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Суд признал водителя виновным по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения».

Мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В течение двух последующих лет он не имеет права садиться за руль.