Москвичей предупредили о возможном обледенении дорог предстоящей ночью

Предстоящей ночью в некоторых районах Москвы возможно образование льда на дорогах. Об этом в понедельник, 24 октября, в беседе с «Известиями» предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Хочу обратить внимание, что сегодня ночью на тех участках дороги, которые находятся высоко, может быть небольшое обледенение, поэтому и в прогнозе это звучит. Температура будет понижаться до отрицательных значений, а влага, которая выпадет за день сегодня, она подмерзнет ночью. Это не повсеместно, но всё-таки это очень важное предупреждение», — подчеркнул специалист.

Ранее в этот день Вильфанд сообщил, что в ночь на вторник в Москве ожидается легкий мороз до –5 градусов. При этом днем 25 октября температура воздуха составит примерно +4...+5 градусов, будет солнечно.

По словам метеоролога, в целом на этой неделе погода в столичном регионе будет совершенно неоднородной, с периодами потепления и похолодания, что характерно для сезона предзимья.

В свою очередь синоптик Александр Шувалов допустил выпадение небольшого количества снега в Москве 25 октября.