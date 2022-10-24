Назван экологический топ-5 подмосковных локаций новостроек

Эксперты составили топ-5 экологических локаций в Подмосковье для новостроек бизнес-класса, в список вошли Заречное-Сколково, Отрадное, Опалиха, Крюково и Павловская Слобода. С исследованием IKON Development ознакомились «Известия».

Для каждой из локаций характерен низкий или умеренный уровень загрязнения воздуха вредными веществами (включая угарный газ, азотистый и сернистый ангидрид), удовлетворительное состояние почвы и водоемов, отсутствие свалок и мусорных полигонов, уточнили аналитики.

Как рассказали эксперты, территорию, сформировавшуюся вокруг поселка Заречное и деревни Сколково, без преувеличения можно назвать стратегической для подмосковного рынка. Здесь концентрируется почти 30% предложения областного бизнес-класса.

«11,5% предложения бизнес-класса в Московской области географически связано с поселком Отрадное на Пятницком шоссе. Этому способствует окружение локации — к северу раскинулся парк «Захарьинская пойма», к юго-западу — вдоль реки Синичка — санаторный кластер, к западу — коттеджные поселки и базы отдыха», — рассказали эксперты.

В другой части Красногорска функционирует еще одна относительно крупная площадка (13% от общего объема предложения по сегменту) с продуктом бизнес-класса — Опалиха. Непосредственно к зоне застройки примыкает парк площадью 3,7 га с авторской концепцией ландшафтного дизайна. Чуть дальше, за Волоколамским шоссе, расположен лесопарк «Изумрудные холмы», сообщили аналитики.

«Полоса между Минским и Можайским шоссе заполнена преимущественно коттеджными поселками, но среди них есть вкрапления и многоквартирной застройки, впрочем, не превышающей четырех этажей в высоту. Так, в Крюково (15 км к западу от МКАД), на лесистом берегу речки Ликова сложился квартал клубного типа», — рассказали аналитики.

Также в компании рассказали, что севернее, на правом берегу Истры (село Павловская Слобода) строится комплекс из нескольких десятков малоэтажных корпусов. Это живописная локация с привлекательными ландшафтами. Поблизости образовался конгломерат из самых престижных загородных поселков Новорижского направления.

Ранее, 19 октября, заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов рассказал, что за девять месяцев этого года российские застройщики запустили в стройку 30 млн кв. м многоквартирного жилья. Кроме того, по прогнозам Института развития, по итогам 2022 года в России могут запустить новые проекты на 40 млн кв. м (в среднем 800 тыс. квартир), что сопоставимо с уровнем прошлого года.