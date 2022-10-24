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Нутрициолог назвала подходящие для питания в дороге продукты

Нутрициолог Свиридова: в дороге лучше отказаться от вредных снеков, газированных и сладких напитков
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В дороге лучше отказаться от вредных снеков, так как они могут нарушить работу пищеварительной системы. Об этом в понедельник, 24 октября, заявила нутрициолог Елена Свиридова «Газете.Ru».

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По ее словам, для перекусов необходимо выбрать орехи и сухофрукты, натуральную пастилу и зефир. Кроме того, в дороге не следует пить газированные и сладкие напитки, так как они ни не утоляют жажду и обладают мочегонным эффектом. Свиридова подчеркнула, что лучше заварить чай в термосе и запастись достаточным количеством чистой питьевой воды.

Также следует выбирать блюда, которые удобно есть в салоне транспорта и употреблять в холодном виде, отметила она. Если поездка предстоит долгая без возможности остановиться на основательный прием пищи, нужно взять с собой блюда, которые смогут провести какое-то время в пути.

«Главное — съесть их не позже того, как они начнут портиться. Например, можно взять макароны из твердых сортов без добавок в виде мяса или сыра и картошку в мундире. Можно взять вареные яйца и курицу, но тут важно понимать, не доставит ли резкий запах неудобства вашим попутчикам. Если поездка займет несколько дней, а у вас будет возможность найти кипяток — для завтрака можно взять быстрорастворимые каши», — рассказала Свиридова.

Для более плотного перекуса нутрициолог посоветовала взять масло или плавленый сыр с хлебцами или лавашом.

22 августа диетолог Елена Соломатина рассказала, что не стоит употреблять в пищу во время перелета. Она посоветовала отказаться от жареного мяса, картошки, майонезных салатов и газированных напитков.

Также Соломатина рекомендоваоа с осторожностью отнестись к употреблению кисломолочных продуктов и молока, так как они могут вызвать дискомфорт у человека, который длительное время находится в сидячем положении. Кроме того, эксперт напомнила о негативном влиянии алкоголя на организм, которое увеличивается в самолете.

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