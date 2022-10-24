Нидерланды выдали более 90 разрешений на невыполнение санкций против России

Власти Нидерландов сделали исключение для десятков компаний и учреждений, освободив их от выполнения санкций против России. Как сообщило в понедельник, 24 октября, RTL Nieuws, начиная с февраля правительство страны выдало уже 91 разрешение на освобождение от санкций Евросоюза (ЕС) против РФ.

Исключения были сделаны министерствами иностранных дел (для проведения платежа из России в дипломатических целях), экономики, финансов, инфраструктуры и образования Нидерландов «для предоставления определенной гибкости в конкретных случаях».

Так, министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов разрешило 34 кораблям под флагом России, которые перевозят продукты питания и алюминий, заходить в свои порты.

В свою очередь, минэкономики и климата выдало 25 разрешений голландским компаниям, чтобы они могли продолжать сотрудничать с бывшими дочерними компаниями российского «Газпрома».

В министерстве внешней торговли подписали 18 разрешений для 13 организаций для сотрудничества между ЕС и РФ по «гражданским вопросам» исходя из «гуманитарных соображений». Минфин Нидерландов со своей стороны выдал 13 разрешений, освободив от ограничений некоторые замороженные активы и товары, попавшие под санкции.

Ранее, 23 сентября, сообщалось, что Евросоюз не включил ограничения на торговлю алмазами из России в санкционный список из-за лоббирования со стороны бельгийских дипломатов. Однако Бельгия обеспокоена возможным ущербом ведущей в мире алмазной отрасли Антверпена. Представитель Антверпенского всемирного алмазного центра Том Нейс заявил, что бизнес уже находится под давлением из-за требований регуляторов и заказчиков. За запрет на торговлю российским алмазами выступают страны Балтии, Польша и Нидерланды.

Тогда же стало известно, что власти ЕС пытаются определить следующих кандидатов для внесения в санкционные списки. Так как большая часть значимых личностей РФ уже в них внесена, поступило предложение начать вносить в санкционные списки представителей российских СМИ. Однако, как указано в статье EUobserver, дипломаты Евросоюза не любят накладывать санкционные ограничения на представителей медиа.

6 сентября сообщалось, что власти Нидерландов разрешили ряду городов, в том числе Гааге, пользоваться контрактами, заключенными с дочерней компанией «Газпрома», как минимум до января 2023 года. Также из-за трудностей с поиском альтернативных поставщиков энергоресурсов некоторые городские советы в Нидерландах попросили правительство временно освободить их от санкций Евросоюза против РФ.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию Москвы по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».