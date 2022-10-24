На Украине объявили в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко

На Украине объявили в розыск бывшего главу Национального банка страны (НБУ) Кирилла Шевченко. Об этом сообщило 24 октября украинское Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

6 октября стало известно, что Шевченко предъявили обвинения по делу о хищении средств в Укргазбанке. Он руководил правлением этого банка до того, как возглавил НБУ.

«НАБУ разыскивает трех должностных лиц Укргазбанка, причастных к хищению более 200 млн гривен (более $5,5 млн. — Ред.). Речь идет об экс-председателе правления Укргазбанка, одном из заместителей Укргазбанка и заместителе директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами этого госучреждения», — сообщило НАБО в своем Telegram-канале.

Там пояснили, что Шевченко и других подозреваемых в хищении средств фигурантов объявили в розыск в связи с тем, что, после того как в начале текущего месяца им были предъявлены обвинения, они игнорировали вызовы к следователю. Также отмечается, что одной из причин является и то, что правоохранительным органам неизвестно местонахождение этих лиц.

4 октября Шевченко сообщил о своей отставке с поста главы НБУ. Он указал, что это связано со здоровьем.