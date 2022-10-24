Готовность вернуться

В Москве завершился первый этап Гран-при России по фигурному катанию. Что можно сказать по его итогам? В женском одиночном турнире победила Камила Валиева, второй стала Софья Акатьева. Валиева находится на пути к нужной форме. Но она еще не вошла в оптимальные кондиции. Мы видели прекрасный четверной прыжок на разминке, но он не удался ей в произвольной программе. Поэтому Камила, наверное, недовольна своим прокатом.

Что касается Софьи Акатьевой, то она каталась очень проникновенно. Да, ее второй четверной тулуп был недокручен. Но она прыгнула прекрасный тройной аксель, секвенцию четверной тулуп — двойной аксель. Софья была лучшей в произвольной программе. Если Акатьева будет делать тройной аксель в короткой, а Валиева не восстановит четверные и тройной аксель, то Камила будет проигрывать.

А Софье можно только посочувствовать из-за не совсем удачной даты рождения. Ей не хватило буквально недели, чтобы уже в этом сезоне дебютировать во взрослой возрастной категории. В следующем году возрастной ценз повысят до 17 лет, и на взрослые соревнования она сможет выйти только в сезоне-2025/26.

В мужском одиночном турнире выиграл Дмитрий Алиев. Это абсолютно закономерно — по элементам он сделал больше всех. Но Дмитрий тоже не избежал ошибок. Параллельно шел этап Гран-при ISU в США. Там американец Илья Малинин прыгнул четверной аксель. И вообще исполнил столько квадов (четверных прыжков. — «Известия»)! Мы должны помнить, что катаемся не только для нашего зрителя и телевидения. Мы готовимся к тому, что нас вернут на международные старты, всё равно держим это в голове. Но два этих Гран-при показали, что наши мужчины не могут конкурировать с мировыми лидерами.

Победа Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука в парном турнире — это огромный успех, и абсолютно не случайный. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат России среди юниоров. И очень часто юниорские пары врываются во взрослые. Тут нет ничего удивительного. Ничто не стоит на месте, нельзя давать первые места за прежние заслуги.

Я слышала, как после соревнований пар некоторые специалисты говорили, что Евгению Тарасову и Владимира Морозова чересчур сильно наказали низкими оценками. Очень многие были такого мнения о судействе. Я так не считаю. Если вы на высоте, если вы — одна из первых пар России, то нельзя выходить в таком виде. Они были абсолютно не собранны, не сделали чисто ни одного прыжка, ни одного выброса. Евгения и Владимир должны озаботиться исполнением элементов.

Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, которые одержали победу в танцах на льду на первом совместном для себя турнире, — это очень удачный союз. Меня абсолютно потряс Дэвид. Я хорошо его знаю, часто бывала на тренировках, когда он тренировался с другой партнершей. Всегда было видно, что Нарижный очень перспективный, хороший партнер. Но как он вырос за эти полгода, что мы его не видели! Это потрясающий результат, очень здорово. Конечно, паре есть над чем работать. И я уверена, что они будут работать и расти. Так что болею за них.

Василиса Кагановская и Валерия Ангелопол, занявшие второе место, мне очень нравятся. Это очень перспективная и интересная пара! Я поздравляю их тренера Анжелику Крылову с современной программой, которую они показали в произвольных выступлениях. Знаете, это будущее! Они пока не могут соперничать со взрослыми парами — у них есть маленькие ошибки и недочеты, такие технические, юниорские. Но Василиса и Валерий будут расти.

До ближайшего чемпионата России есть два месяца — он пройдет 20–25 декабря в Красноярске. И на сегодняшний день в танцах на льду нет явного лидера, бороться за победу будут все. Думаю, фавориты определяться на ближайших этапах Гран-при России. Все дуэты новые, они все это время будут тренироваться, активно развиваться. И я надеюсь, что соревнования в Красноярске получатся интересными соревнования. Но вообще, если бы сегодня надо было ехать на чемпионат Европы или мира, в этом виде программы мы были бы очень далеко.



Автор — олимпийская чемпионка 1988 года, четырехкратная чемпионка мира в спортивных танцах на льду. Заслуженный мастер спорта СССР.

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