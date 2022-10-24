Автоэксперт Шапарин рассказал об основных проблемах МКАД

Остановки машин после аварий, колейность и техническая непродуманность магистрали являются главными проблемами МКАД. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в понедельник, 24 октября.

«Многие водители считают, что нужно ждать сотрудников ГИБДД после ДТП, в результате чего происходит вторичные аварии. Нужно сразу уходить на обочину, где и разбираться, кто, кому и что должен и кто виноват», — рассказал он «Газете.Ru».

Эксперт считает, что дорожное полотно на Московской кольцевой автодороге быстро изнашивается, по этой причине на дороге возникают колеи, из-за чего растет аварийность.

Шапарин заявил, что МКАД также опасна из-за инфраструктурной непродуманности, так как на трассе есть много разных съездов, но далеко не все из них снабжены необходимой по длине разгонной полосой.

«Когда выруливаешь с заправки, вероятность того, что в тебя кто-то врежется, очень высокая. Нужно быстро разгоняться, и не у всех автомобилей для этого достаточно мощности», — подчеркнул вице-президента НАС.

Также, как отметил специалист, в зимнее время о время гололеда и каши из снега, грузовики на подъемах и спусках блокируют съезды.

Эксперт рекомендует водителям остерегаться велосипедистов, самокатчиков, водителей скутеров и прочих средств индивидуального передвижения.

При допустимой скорости 100 км/ч (фактической — до 120 км/ч) многие владельцы авто маневрируют в потоке, подрезая и обгоняя других водителей, в дополнение напомнил Шапарин.

В августе 2021 года автомобильный эксперт Егор Васильев порекомендовал автолюбителям внимательно относиться к дорожным знакам, особенно к регулирующим скоростной режим и направление движения. Одним из наиболее важных, отметил Васильев, является «Неровная дорога». Также не следует останавливаться на обочине в трудно просматриваемых местах, заявил эксперт, к примеру, сразу за перегибом дороги или за поворотом. В долгой поездке для снижения риска аварии водитель должен каждые 3–4 часа минут на 15 делать перерыв на кофе.