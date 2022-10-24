У дилеров Kia появились внедорожники Kia Mohave российской сборки

К российским дилерам Kia поступила финальная партия внедорожников Kia Mohave производства калининградского завода «Автотор». Об этом 24 октября сообщил портал Quto.

Финальная серия машин российской сборки представлена в черном цвете и только топовых комплектаций Premium и Premium+. Стоимость варьируется от 7 млн до 9 млн рублей.

Один из главных плюсов приобретения Kia Mohave калининградской сборки состоит в том, что машины для российского рынка оснащены дизельными моторами, чья мощность равна 249 л.с. Это положительно скажется на уплате транспортного налога. У экземпляров, ввезенных из Кореи, отдача двигателя выше, оттого российскому владельцу придется платить повышенную ставку транспортного налога.

Кроме того, на внедорожники российской сборки распространяется полноценная гарантия от производителя, тогда как на новые машины, который сейчас ввозят в Россию по схеме параллельного импорта, распространяется только небольшая дилерская гарантия.

5 октября стало известно, что калининградский завод «Автотор» приступил к переналадке конвейера для подготовки к запуску производства автомобилей новых брендов. В конце сентября текущего года «Автотор» завершил производство автомобилей Hyundai и Kia из имевшихся запасов комплектующих. По словам основателя «Автотора» Владимира Щербакова, при изменении ситуации компания готова возобновить контрактную сборку автомобилей с этими партнерами.