Спецслужбы задержали подозреваемого в финансировании «Исламского батальона «Крым»

Спецслужбы задержали подозреваемого в финансировании незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Исламский батальон «Крым». Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, 20-летний гражданин Украины переводил деньги для покупки индивидуальных рационов питания и предметов обмундирования для НВФ.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении 20-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 208 УК РФ (финансирование незаконного вооруженного формирования)», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день ФСБ возбудила уголовное дело против создателя «Исламского батальона «Крым». Отмечалось, что 57-летний гражданин в марте 2014 года выехал с Крымского полуострова, затем создал на Украине незаконное вооруженное формирование с целью нарушения территориальной целостности РФ. Создатель «Исламского батальона «Крым» также обеспечил участников НВФ огнестрельным оружием и боеприпасами.