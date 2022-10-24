Объявления о продаже живой птицы в Магадане пропали из интернета

В Магадане ввели ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц. Региональное управление Россельхознадзора контролирует соблюдение обязательных ветеринарных требований в угрожаемой зоне.

В частности, запрещено ввозить и вывозить птиц и инкубационные яйца, проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с передвижением, перемещением и скоплением птиц и животных, размещать объявления о продаже птиц и животных через интернет-магазины.

В ведомстве ИА MagadanMedia рассказали, что во время мониторинга интернета специалисты зафиксировали семь объявлений по продаже сельскохозяйственной живой птицы в угрожаемой зоне. С авторами объявлений связались, дали устные разъяснения, направили сообщения об очаге птичьего гриппа в Магадане, рассказали о запретных мероприятиях.

По результатам профилактических мероприятий объявления о продаже с сайта бесплатных объявлений убрали.

В начале октября сообщалось о самой крупной в истории вспышке птичьего гриппа, зафиксированной в Европе. Произошло в общей сложности 2467 вспышек среди птиц на фермах. Также выявлены случаи заражения у 3573 диких птиц и 187 домашних питомцев в Европе. Кроме того, 48 млн птиц в пострадавших хозяйствах отбракованы из-за высокой вероятности инфицирования, говорилось в пресс-релизе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.