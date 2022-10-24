В Совфеде призвали Киев задуматься на фоне возможного начала массовой мобилизации на Украине

Украина скорее отправит на фронт всё мужское население, нежели задумается над происходящим. Об этом 24 октября «Известиям» заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что украинское минобороны может начать массовую мобилизацию из-за объявленной частичной мобилизации в Российской Федерации.

«Они, наверное, хотят, чтобы всё мужское население на Украине было уничтожено. Они действительно используют его как мясо, бросая на убой вместо того, чтобы задуматься над произошедшим, над тем, почему начата спецоперация, чтобы критично отнестись к тому, что делала Украина, начиная с 2014 года по отношению к Донбассу, задуматься, почему не были выполнены минские соглашения, почему на Украине проводится вообще внутренняя политика, направленная на отказ от своего прошлого, на смену героев, уничтожение русского языка и русской культуры», — сказал сенатор.

Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что возможная массовая мобилизация на Украине будет являться «уничтожением украинского народа, украинских мужчин, украинского генофонда».

«Гонят украинскую армию на фронт не защита национальных интересов Украины, а выполнение задач, которые перед ними поставили США и НАТО», — сказал он.

Ранее в этот день начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов отметил, что Вооруженные силы Украины нуждаются в доукомплектовании. По его словам, сейчас мобилизация — на «высшей ступени», повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам до 60 лет в любом месте и в любое время суток.

В России частичная мобилизация была объявлена 21 сентября.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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