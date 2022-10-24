Россия призвала Норвегию к диалогу для решения проблем по Шпицбергену

Москва призвала Осло к диалогу для решения проблем российского присутствия на архипелаге Шпицберген. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи первого замминистра иностранных дел РФ Владимира Титова с послом Норвегии в Москве Робертом Квиле.

В МИД РФ отметили, что объем и сложность проблем российского присутствия на архипелаге Шпицберген нарастают год от года, в связи с чем в ведомстве призвали норвежскую сторону к диалогу.

Представители двух стран также обсудили состояние российско-норвежских отношений, пострадавшие из-за антироссийской линии Осло. «Практически свернуто торгово-экономическое сотрудничество, нарастают трудности в сфере рыболовства», — говорится в сообщении МИД РФ.

Титов обратил внимание посла и на то, что отмечается нарастание активности НАТО на Севере Европы и в Арктике, в том числе с задействованием территории Норвегии, что дестабилизирует военно-политическую ситуацию в этом регионе мира.

Кроме того, замминистра иностранных дел РФ подчеркнул, что поставки Норвегией вооружения Украине только затягивают боевые действия в регионе, ведут к новым жертвам и препятствуют разрешению конфликта.

28 июня Норвегия отклонила заявку России с просьбой пропустить грузы для поселений россиян на архипелаге Шпицберген, которые должны были проследовать через единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на границе между РФ и Норвегией. С середины июня Осло стал досматривать все товары из России для архипелага на предмет соответствия санкциям, в том числе и грузы треста «Арктикуголь».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что подобными действиями Осло нарушил договор от 1920 года, по которому Россия признает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном в обмен на неприкосновенность поселений и право транспортного сообщения с ними. Он назвал решение норвежского истеблишмента аморальным и нарушающим права человека.

На Шпицберген российские грузы доставляются норвежскими компаниями во избежание нарушений санкций ЕС.

26 августа сообщалось о том, что Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза (ЕС) против России. Так, Норвегия запрещает покупку, ввоз и передачу в страну золота из России. Кроме того, расширен перечень товаров и технологий, запрещенных для передачи РФ.