В Пермском крае мужчина с ножом попытался проникнуть в школу
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался с ножом ворваться в одну из школ города Чайковского в Пермском крае. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщила начальник управления образования администрации Чайковского городского округа Елена Остренко.
«Мужчина с ножом был остановлен Росгвардией. Сейчас он задержан, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказала Остренко ТАСС.
Она уточнила, что инцидент произошел в школе № 4 около 11:00 (09:00 мск).
По сообщениям местных СМИ, мужчина пытался проникнуть в здание через центральный вход, но сделать это не удалось, так как дверь была закрыта. Тогда он обошел здание и прошел через запасной выход, повредив дверь. При этом неизвестный вел себя агрессивно. Охранник школы сразу же обратился в полицию.
В результате инцидента никто не пострадал. С задержанным проводят доследственные мероприятия.
Ранее, 20 октября, сообщалось, что мужчину с автоматом задержали возле школы в Санкт-Петербурге. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 51-летний мужчина проходил с автоматом в руках возле школы № 88 Калининского района. Заметив это, сотрудники образовательного учреждения нажали на тревожную кнопку. Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали нарушителя и отвезли в отдел полиции.