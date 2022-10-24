Взрывы произошли в сирийской провинции Дамаск

Два взрыва прогремели в понедельник, 24 октября, в столичной сирийской провинции Дамаск. Об этом 24 октября сообщил саудовский телеканал al Ikhbaria.

Как уточняется, взрывы в Дамаске могут быть вызваны ударами Израиля.

К настоящему времени данных о пострадавших или погибших нет.

21 октября Дамаск и его окрестности подверглись воздушной атаке. По словам источника, Израиль выпустил ракеты по окрестностях Дамаска, а сирийские системы противовоздушной обороны сбили большинство из них.

7 сентября ВВС Израиля выпустили несколько снарядов в направлении Дамаска, которые были частично отбиты силами противовоздушной обороны. Отмечается, что огонь был открыт по территории аэропорта Дамаска и южным окрестностям столицы.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 августа заявил, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Сирии и призывает к соблюдению международного права.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, успеха в этом вопросе не достигнуто.